Кемерово, , 10:43 — REGNUM Депутаты во главе с председателем парламента Кемеровской области, а также помощники депутатов, сотрудники аппарата, члены общественного совета, молодые парламентарии, их родственники организованно сделали прививку от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном Заксобрании.

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«Коронавирус — болезнь коварная! Буквально с первых месяцев режима повышенной готовности и по настоящее время я неоднократно практически каждый месяц, а то и чаще, сдавал тесты на определение заболеваемости ковидом, и все результаты были отрицательными. Но в ноябре прошлого года у меня обнаружили антитела, причём достаточно большое количество, чему я лично был очень удивлён, ведь вообще не было никаких симптомов ни у меня, ни у моей семьи! Видимо, был у меня контакт с вирусом где-то осенью… С тех пор раз в 2−3 месяца я ещё следил за своим уровнем антител. И вот, перед вакцинацией сегодня, по рекомендации врачей (уровень антител уже сильно снизился) поставил, как и коллеги, первую аппликацию «ГамКовидВак», а проще говоря, нашу самую массовую прививку — «Спутник V». Прививка вторым компонентом — 14 июля», — прокомментировал председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров.

Отметим, что это уже второй раз, когда в Заксобрании региона системно проводят вакцинацию от коронавируса. Сейчас в парламенте Кузбасса всего 8% с медотводом по состоянию здоровья, ещё несколько человек с высоким уровнем антител, и им тоже врачами пока рекомендовано воздержаться от прививки. Все остальные — вакцинированы.

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