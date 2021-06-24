Посёлок городского типа Снегири, Московская область, , 10:40 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обещает обеспечить развитие России на основе стратегического планирования, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня.

«Мы обеспечим развитие России на основе тактического, стратегического планирования. Это первый главный и важнейший шаг. Государство должно быть эффективным управляющим», — сказал Зюганов в ходе второго этапа съезда.

Зюганов обещает в три раза увеличить финансирование науки и возвратить в Россию уехавших за границу.

Еще один важный пункт — развитие транспорта.

«Нужно обновленная структура транспорта: воздушного железнодорожного, особе внимание — малой авиации», — сказал Зюганов.

Он обратил внимание на то, что по развитию транспорта Россия опустилась ниже 80-го места в мире.

Отдельное внимание коммунист уделил развитию села.

«Мы развернем государство лицом к труженикам села… На селе будет построена современная инфраструктура», — говорит Зюганов, обещая искоренить нищету.

Зюганов также призвал обеспечить продовольственную безопасность страны.