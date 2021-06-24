Тбилиси, , 10:38 — REGNUM Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, находясь в Вашингтоне, возможно провёл встречу с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом 23 июня, как передаёт «Общественное телевидение», заявил журналистам председатель комитета по образованию грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Депутат прокомментировал видеоматериал, ранее опубликованный на телеканале «Рустави 2». Там говорилось, что Гахария якобы поселился в том же номере, где находился Саакашвили. Журналисты предположили, что между ними была конспиративная встреча, хотя доказательств не представили.

Папуашвили отметил, что эта информация подтверждает версию о возможном сговоре Саакашвили и основанной им партии «Единое национальное движение» (ЕНД) с Гахарией.

«Это подтверждает то, о чём мы говорили, что отставка Георгия Гахарии была на пользу «Национальному движению», а его возвращение в политику также устраивает «Национальное движение». Круг сомкнулся, и этот факт подтверждает наши подозрения», — сказал депутат.

Стоит отметить, что 23 июня в Грузии обнародовали итоги соцопроса, на котором выясняли популярность партий. За правящую партию «Грузинская мечта» высказались 32% опрошенных, за ЕНД — 23%, за партию Гахарии «За Грузию» — 8%.

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