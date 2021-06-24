Симферополь, 24 июня, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали живущего в Симферополе гражданина РФ, который подозревается в работе на украинскую разведку. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Отмечается, что задержанный собирал сведения о полетах российской военной авиации «в течение длительного времени… с использованием специального антенного и приемного оборудования».

Информацию планировалось использовать «против безопасности Российской Федерации», добавили в ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ, мужчина находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня украинский гражданин Алексей Семеняка, который вёл разведывательно-подрывную деятельность в интересах Киева, был выдворен из России.

Агент украинских спецслужб не успел причинить ущерб внешней безопасности России, уточнили в ведомстве. На протяжении долгого времени деятельность агента координировали сотрудники украинской контрразведки, он признался, что оказывал Службе безопасности Украины «разноплановую консультационную помощь».

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