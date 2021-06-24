Завьяловский район, Удмуртия, 24 июня, 2021, 10:30 — ИА Регнум. На пруду в деревне Мещеряки Завьяловского района утонули два брата. Об этом сообщил премьер-министр Ярослав Семенов на своей странице в социальной сети.

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Мальчикам было 11 и 14 лет.

«Поручил Комитету по делам ГО и ЧС Удмуртии увеличить количество проверок в отношении муниципальных образований в части обеспечения безопасности на водоемах», — отметил премьер.

Он добавил, что любой водоем таит в себе опасность. Только за последнюю неделю с учетом этой трагедии на водоемах республики утонули семь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, семилетняя девочка и её 63-летний дедушка утонули в пруду вблизи села Посохово Валуйского района Белгородской области. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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