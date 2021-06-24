Ярославль, 24 июня, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Директор департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов оказал первую помощь прохожему, которому стало плохо на улице Советской в Ярославле. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Yarnews.net Происшествия в Ярославле

Фотографии происшествия появились в социальных сетях. Люди сняли лежащего на асфальте человека, которому оказывают первую помощь другие ярославцы. Как выяснилось, на помощь пришёл директор департамента здравоохранения и фармации, проходивший мимо.

«Это было около 7 часов вечера. Я увидел лежащего на асфальте человека, ему стало плохо. Вызвали бригаду «Скорой помощи», осмотрели его, к счастью, у моего коллеги были приборы для контроля давления и уровня кислорода. До приезда «Скорой» мы за больным наблюдали, оказывали ему помощь, — рассказывает Василий Тубашов.

По словам Василия Тубашова, у молодого мужчины, скорее всего, случился тепловой удар. В Ярославле стоит сильная жара. Тубашов сам медик, работал врачом, потом возглавлял больницы в Москве и Ярославле.