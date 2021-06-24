Душанбе, , 10:25 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит с официальным визитом Душанбе 28−29 июня 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Таджикистана.

О повестке переговоров ничего не сообщается. Официальных заявлений с киргизской стороны по вопросу визита не поступало. Отметим, визит в Таджикистан станет первым для Жапарова в качестве президента Киргизии.

Напомним, 30 апреля президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время телефонного разговора пригласил киргизского коллегу посетить Душанбе с официальным визитом. Собеседники обсудили обострение ситуации на границе.