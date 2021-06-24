Москва, , 10:10 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение главам регионов Северного Кавказа по проведению диспансеризации, сообщает 24 июня сайт правительство России.

Руководители субъектов должны провести подготовительные мероприятия в медицинских организациях, которые позволят пациентам, переболевшим коронавирусной инфекцией, пройти углубленную диспансеризацию. Такая возможность у граждан должна появиться с 1 июля 2021 года.

В правительстве уточнили, что поручение главы правительства дано итогам совещания о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа, которое прошло в Пятигорске.