Тбилиси, , 10:12 — REGNUM Руководство Грузии обязано приостановить назначение членов Верховного суда до проведения судебной реформы. Это заявление 23 июня опубликовало посольство США в Тбилиси на официальной странице в соцсети Twitter.

Дипломаты отметили, что представители правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) в апреле подписали с лидерами оппозиции соглашение, по которому взяли на себя ряд обязательств.

«19 апреля ГМ и оппозиционные партии согласились, что «текущие назначения должны быть приостановлены» и взяли на себя обязательство провести всеобъемлющую и инклюзивную судебную реформу, а также новое законодательство о выдвижении кандидатур в Верховный суд», — говорится в сообщении.

К нему также приложена копия части соглашения, которая касается судебной реформы. На ней выделены основные положения, в том числе пункт «воздержаться от назначения в Верховный суд по существующим правилам».

Стоит отметить, что у ряда судей Верховного суда Грузии вскоре истекает срок исполнения обязанностей. В связи с этим 17 июня члены Высшего совета юстиции выбрали девять кандидатов в ВС. Лидеры оппозиционных партий требуют, чтобы этот процесс отложили до проведения реформ, как якобы предусмотрено соглашением между властями и оппозицией, подписанным 19 апреля.

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