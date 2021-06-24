Абу-Даби, , 10:10 — REGNUM 23 июня в Абу-Даби состоялось первое заседание совместного консульского комитета Южной Кореи и ОАЭ. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран договорились приложить усилия для создания системы взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса.

Представители Южной Кореи также предложили создать горячую линию между ведомствами, а также обратились к правительству ОАЭ с просьбой оказать поддержку гражданам Южной Кореи, находящихся в ОАЭ и у которых был подтверждён коронавирус.

Стороны также договорились провести второе заседание комитета в Сеуле в 2022 году.