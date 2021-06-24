Ярославль, 24 июня, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Новую школу на улице Пашуковской в Ярославле будет строить компания из Ингушетии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Yarregion.ru Эскиз фасадов школы в Ярославле

Победителем открытого конкурса стало ООО «Севкавстрой», зарегистрированное в Республике Ингушетия. Конкуренцию ему составила компания «Русстройком» из Мордовии и ярославский «Горстройзаказчик», принадлежащий мэрии города.

Все три компании предложили практически одинаковую цену с незначительным падением, поэтому критерий цены не стал определяющим. А вот опыт фирмы с Северного Кавказа оказался более обширным. Также фирма обладает большими материальными ресурсами. В итоге «Горстройзаказчик» по итогам работы комиссии набрал наименьшее количество баллов и проиграл.

Согласно открытым данным, ингушская фирма получает крупные госзаказы в своём регионе. Только с Минстроем Ингушетии были заключены контракты на 2,3 млрд рублей.

Как сообщили в правительстве Ярославской области, победителем стало ООО «Севкавстрой». Строительство планируется завершить в ноябре 2022 года.

Здание школы будет четырёхэтажным, внутри оборудуют 49 учебных кабинетов, один из которых будет профильным инженерно-технологическим классом для изучения робототехники. Также в школе будет два больших спортивных зала и актовый зал на 550 мест с костюмерной, гримёрной и подсобками.

Рядом со школой планируют сделать футбольное поле, дорожку для бега и площадки для игр в волейбол, баскетбол, теннис, стритбол, а также отдельную площадку для занятия гимнастикой. Общая стоимость работ составит 837,5 млн рублей.