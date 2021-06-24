Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Российское влияние на ситуацию в Ливии имеет геополитические последствия для США, заявил представитель Госдепартамента во время брифинга для журналистов. Стенограмму брифинга распространила пресс-служба Госдепа.

«Российское участие в Ливии превратило это сейчас в нечто, что имеет геополитические последствия для США, это (происходит) на южном фланге НАТО. Они (Россия) распространяют свое влияние на страны Африки к югу от Сахары», — сказал он.

Американский чиновник добавил, что Ливия является крупным поставщиком нефти и газа, «это сейчас не представляет того движущего интереса, который могло представлять когда-то, но это все еще фактор в мировой экономике».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что спецслужбы ряда зарубежных стран финансируют и вооружают группы международных террористов.

По его словам, в Сирии и Ираке террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в основном разгромлены, но наблюдается транзит террористов с Ближнего Востока в северную Африку и Афганистан.

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