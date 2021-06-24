Барнаул, 24 июня, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где на протяжении нескольких дней наблюдается взрывной рост заболеваемости COVID-19, начинается третья волна пандемии. Во всяком случае, об этом 24 июня заявил мэр Барнаула Вячеслав Франк. В его обращении к горожанам, в частности, сказано:

ИА REGNUM Барнаул

«Мы входим в третью волну пандемии. В регионе по рекомендации Роспотребнадзора вновь вводятся ограничения, продолжает действовать масочный режим, разворачиваются места для заболевших в госпиталях. По информации медиков, вирус ведет себя иначе, меняется течение болезни. Изменилась и группа риска, среди заболевших все больше людей трудоспособного возраста и молодежи — около 40%».

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В сложившейся ситуации сити-менеджер попросил граждан проявить максимум ответственности и самодисциплины, неукоснительно следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, соблюдать действующие ограничения и пройти вакцинацию. Отдельно было сказано про руководителей предприятий, которые должны позаботиться о поощрении своих работников, сделавших прививку от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на 24 июня 2021 года общее число жертв SARS-CoV-2 в Алтайском крае составляет уже 3384 человека, причём семеро из них скончались за последние сутки.

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