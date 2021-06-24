24 июня 2021 | Время чтения 5 мин

«Единая Россия» искала кандидатов «свежих да народных» — и сделала ставку на губернаторов: количество глав регионов, возглавляющих региональные списки на выборах в Госдуму, значительно выросло по сравнению с предыдущими выборами

Арсен Шаяхметов, , 11:12 — REGNUM 19 июня «Единая Россия» первой из парламентских партий провела предвыборный съезд. Как и ожидалось, мероприятие посетили президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев. Но, вопреки ожиданиям, ни тот, ни другой не попали в федеральную часть партийного списка. И если отсутствие президента может быть объяснимо его беспартийным статусом, то тот факт, что в списке не оказалось Дмитрия Медведева, вызывает многочисленные суждения и версии экспертов. В первую пятёрку федерального списка вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

Обновлять списки некем?

Обновлённые списки кандидатов должны были появиться и на уровне регионов. Однако выяснилось, что региональные группы, как правило, возглавили лица, которые не участвовали в предварительном голосовании. Например, в Пензенской области будет избираться заместитель министра труда и социального развития РФ Ольга Баталина, Леонид Ивлиев, ранее работавший в ЦИК РФ, готовится к избирательной кампании в Крыму. Эксперты отмечают, что в этом году как никогда большое количество кандидатов, так называемых «парашютистов», было спущено в регионы центром. Где-то это стало результатом сложных договорённостей между федеральной и региональной властью, как в Татарии, где будет избираться бывший глава Пенсионного фонда, экс-министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин. Где-то, как в соседней Башкирии, это следствие недовольства региональной власти действующими народными избранниками, состав которых было решено существенно переформатировать: из 11 депутатов из этого региона, которые работали в текущем созыве Госдумы, на осенние выборы идут лишь шестеро.

По мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, «состав региональных списков, сформированных «Единой Россией» по итогам партийного съезда, особых сюрпризов не принес».

Олег Иванов Олег Иванов Mosreg.ru «Кандидаты в депутаты Госдумы — это по-прежнему в основном опытные политики, пользующиеся определенным политическим влиянием, либо известные, популярные в народе люди, ранее работавшие главным образом в социальной, культурной или спортивной сферах».

А вот политолог Алина Жестовская считает, что региональные списки «Единой России» «передают ощущение когнитивного диссонанса, испытываемого их составителями на момент формирования».

Марию Бутину. Сами они добили список главврачом станции скорой помощи. Остальные фамилии — губернатор и руководитель местной «Молодой гвардии». В Пермском крае, если верить сайту партии, вообще ни одного «нового» человека единороссы не нашли. Ну, разве что губернатора Махонина, кстати, некогда баллотировавшегося в Госдуму от «Яблока». И это я сейчас перечисляю тех персон, которых единороссы решили «опубличить». Полные списки в субъектах партийцы почему-то особо пиарить не стали. Может, хвастаться некем? Где известные общественники, лидеры гражданских объединений? Например, в Башкортостане и Перми таких достаточно». Алина Жестовская «Прямо явно читается сюжет, как из Москвы в регионы спустили команду на обновление, а обновлять оказалось некем. Да и вроде бы как сытые места в нижней палате уже поделены между правильными своими людьми, а где теперь брать других, свежих да народных? И вот началась пляска вприсядку. Так, Кировской области «выписали»Сами они добили список главврачом станции скорой помощи. Остальные фамилии — губернатор и руководитель местной «Молодой гвардии». В Пермском крае, если верить сайту партии, вообще ни одного «нового» человека единороссы не нашли. Ну, разве что губернаторакстати, некогда баллотировавшегося в Госдуму от «Яблока». И это я сейчас перечисляю тех персон, которых единороссы решили «опубличить». Полные списки в субъектах партийцы почему-то особо пиарить не стали. Может, хвастаться некем? Где известные общественники, лидеры гражданских объединений? Например, в Башкортостане и Перми таких достаточно».

Губернаторы ответят за выборы

Ожидается, что региональные группы, то есть списки кандидатов, которые не пойдут по одномандатным округам, а будут избираться от того или иного региона (в некоторых случаях группы регионов) возглавят почти 50 губернаторов. Среди них такие заметные фигуры, как Рамзан Кадыров (Чечня), Глеб Никитин (Нижегородская область), Радий Хабиров (Башкирия) и ряд других заметных в федеральном информационном пространстве глав регионов. Любопытно, что те субъекты, которые возглавляют губернаторы, представляющие другие партии (Орловская, Владимирская области, Хакасия и т. д.), будут объединены с теми регионами, где руководитель — единоросс.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению Алины Жестовской, «не столько главы регионов усиливают собой список, сколь их в нем наличие усиливает личную ответственность губернаторов за результаты грядущих выборов».

Олег Иванов отмечает, что количество глав регионов, возглавляющих региональные списки, значительно выросло по сравнению с предыдущими выборами (49 против 19 в 2016 году). На основании этого эксперт делает несколько выводов:

«Первое. Рейтинг «Единой России» сейчас не столь высок, впрочем, это давно не новость. Для выправления этой ситуации партия привлекает политических тяжеловесов как на федеральном (Шойгу, Лавров), так и на региональном уровне. Таким образом, руководство партии надеется укрепить доверие граждан к «Единой России».

Второе. Не просто продолжается, но активно раскручивается технология «паровозов». Отношение к этой практике даже у экспертов весьма неоднозначное: очевидно, далеко не все избиратели задумываются о том, что те немногие знакомые им фамилии, которые они видят в списках, даже не собираются баллотироваться в Госдуму. С другой стороны, это весьма эффективная технология, которая неоднократно себя оправдывала, и поэтому нет никаких оснований для партии власти от нее отказываться.

Олег Иванов Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM Третье. Нельзя забывать и о возможности использования властями административного ресурса. Несмотря на то, что президент подчеркивал необходимость проведения честных выборов, очевидно: административный ресурс в той или иной степени будет задействован. Таким образом, главы регионов берут на себя ответственность за удачный для «Единой России» исход выборов, а для них самих, в свою очередь, это станет «вотумом доверия», в определенном смысле плебисцитом, когда поддержка избирателями партии власти одновременно будет означать поддержку ими главы региона».

В конце этой недели свои съезды проведут партии парламентской оппозиции. Именно после этого станет ясен окончательный расклад сил во многих округах. Тем не менее уже сейчас понятно, что «Единая Россия» хоть и намерена частично обновить состав депутатского корпуса, по-прежнему рассчитывает на электоральный ресурс сильных глав регионов.

Голосование на выборах в Госдуму и на других выборах в единый день голосования будет проходить три дня — 17, 18 и 19 сентября.