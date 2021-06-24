Киев, 24 июня, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Для Украины стратегический диалог между Россией и США — это «плохой знак». Об этом 24 июня заявил украинский политолог, экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол в своей статье для издания «Главред».

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

Как напомнил Черновол, пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс ранее сообщил о том, что Вашингтон готовится к проведению стратегического диалога с Москвой, в ходе которого также будут затронуты вопросы Украины.

«Поскольку дополнительных комментариев с американской стороны пока не было, то это заявление вызывает непонимание», — говорится в материале украинского политолога.

По его мнению, между странами, которые занимают «диаметрально противоположные позиции», стратегического диалога, подразумевающего достижение удовлетворяющих обе стороны договоренностей, быть не может.

Также Черновол выразил надежду на то, что в ближайшее время у Вашингтона появится какое-то дополнительное объяснение данного факта, однако в целом, по мнению экс-депутата Рады, «эти заявления говорят о том, что США и РФ достигли возможных точек компромисса, в которых Украина, к сожалению, выглядит средством размена».

При этом он отмечает, что непонятно, в чем именно будет заключаться этот размен, так как Крым для США, по мнению украинского политолога, предметом такого размена быть не может, а «склонение Украины к федерализму путем изменений в законодательство также будет означать усиление российского влияния внутри Украины, на что США тоже вряд ли пойдут».

«В любом случае такие заявления — это плохой знак для Украины, которой сейчас, вместо того, чтобы кричать о том, почему мы до сих пор не в НАТО, стоило бы настаивать на том, что Украина не может быть разменной монетой и объектом чьих-то переговоров», — добавил бывший депутат Рады.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина официально требует, чтобы РФ обеспечила беспрепятственный и полный доступ в Крым для ряда международных мониторинговых миссий.