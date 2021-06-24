Салехард, , 09:45 — REGNUM На Ямале депутаты регионального парламента на заседании 24 июня 2021 года утвердили Стратегию социально-экономического развития до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

Стратегия социально-экономического развития Ямала до 2035 года составлена согласно поручению президента России Владимира Путина обратить особое внимание на формирование долгосрочных и экономически устойчивых программ развития, способствующих финансовой самостоятельности субъектов РФ, пояснил председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.

В стратегии представлены несколько сценариев развития Ямала с учётом состояния мировой экономики, конъюнктуры на рынках энергоресурсов, тенденций развития российской экономики. В документе определены пять ключевых направлений, которые помогут достичь стратегических целей, достижение которых разбито на три этапа по пять лет.

На первом этапе (2021 — 2025 гг.) приоритетными направлениями станут повышение качества жизни ямальцев путём развития социальной и потребительской сфер, эффективности и управляемости экономики, а также преодоление последствий кризиса 2020 года.

На втором этапе (2026 — 2030 гг.) особое внимание регион уделит развитию «умной» промышленности и инфраструктуры, созданию уникальных условий для молодых талантов, обеспечению технологического лидерства по отдельным направлениям развития.

Третий этап (2031 — 2035 гг.) направлен на дальнейшее повышение качества жизни населения, рост конкурентоспособности и диверсификации экономики.