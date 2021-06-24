Чебоксары, 24 июня, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Чувашии прошло очередное масштабное учение правоохранителей. В Чебоксарском районе полицейские отрабатывали действия по задержанию преступников и освобождению заложника. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по республике.

21.мвд.рф По легенде, трое сбежавших заключённых напали на правоохранителей

В масштабном командно-штабное учении приняли участие сотрудники управлений МВД, Росгвардии, МЧС, СКР, УФСИН и ЛОВДТ.

«По условиям тренировки, трое сбежавших из мест лишения свободы осуждённых совершили нападение на сотрудников правоохранительных органов, затем захватили заложника и скрылись в лесу неподалеку от деревни Янашкасы», — говорится в сообщении.

В этом районе был развёрнут оперативный штаб, которым руководил глава МВД по Чувашии Виктор Шметков. Отмечается, что правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий «по установлению местонахождения и задержанию особо опасных преступников, а также освобождению заложника».

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21.мвд.рф Задержание

21.мвд.рф Задержание

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года ранее учения проводились оперативным штабом в Чебоксарах. Правоохранители отрабатывали мероприятия по пресечению условного террористического акта. До этого учения прошли в 2020 году в Новочебоксарске.