Иркутск, , 09:31 — REGNUM В Иркутской области необходимо провести избирательные кампании всех уровней: федерального — выборы депутатов Госдумы, регионального — дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания, и 85 муниципальных кампаний в различных территориях. Об этом сообщает областной избирком.

Всего выбирается 44 главы и 258 депутатов разного уровня. Исходя из этого, а также учитывая непростую эпидемиологическую ситуациию по коронавирусу, ЦИК принял решение, что голосование будет проводиться в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

Как сообщает газета «Областная», для выборов депутатов Госдумы образовано четыре одномандатных округа. Действует 1 892 участковых избирательных комиссии, 45 территориальных, планируется создание 25 временных избирательных участков в больницах, следственных изоляторах и вахтовых поселках.

Выборы в областной парламент в связи с досрочным сложением полномочий депутатов Битарова и Красноштанова состоятся по одномандатным округам №2 и №3 (Октябрьский округ и часть Ленинского округа Иркутска).

В Иркутской области пройдет также 85 муниципальных компаний. Из крупных — выборы четырех мэров: Ольхонского, Тайшетского, Балаганского районов и Зимы. Выборы думы в полном объеме (15 депутатов) пройдут только в Катанском районе. Остальные выборы либо дополнительные, либо поселкового уровня.

Численность избирателей Приангарья на 1 января составляла 1 851 493 человек. Сейчас проводится определение численности избирателей по состоянию на 1 июля 2021 года. Кампании по местным выборам назначат до 30 июня.