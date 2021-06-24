Салехард, , 09:28 — REGNUM Ямальский город Лабытнанги объединяется с посёлком Харп. Решение утверждено депутатами Заксобрания ЯНАО, сообщает пресс-служба горадминистрации Лабытнанги.

В связи с объединением 24 июня гордума Лабытнанги проводит корректировку бюджета Харпа. В посёлке необходимо отремонтировать магистральные теплосети, устроить 19 контейнерных площадок для сбора мусора, ликвидировать свалки, приобрести три автобусных павильона, поставить тёплую остановку.

Кроме того, в связи с объединением Лабытнанги и Харпа определена новая схема избирательных округов для проведения выборов депутатов гордумы в 2024 году. Вместо четырёх многомандатных округов на территории городского округа будут образованы пять. Депутатский корпус будет формироваться уже не из 16, а из 20 человек.