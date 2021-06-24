Домодедово, Московская область, 24 июня, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Проверку экономической деятельности оздоровительного комплекса «Бор» Управления делами президента РФ начал Следственный отдел СК РФ по городу Домодедово. Об этом 24 июня говорится в письме прокуратуры Московской области в адрес директора санатория Георгия Колупаева, сообщает РБК.

Sledcom.ru Следственный комитет

Уточняется, что в письме, подписанном начальником отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры Московской области Андреем Скрыпником, говорится, что прокуратура отвечает на обращение директора санатория, которое связано с нарушениями, обнаруженными Главным контрольным управлением Управделами президента РФ.

Кроме этого, в письме отмечается, что, согласно акту ревизии, «в 2017—2018 годах при заключении учреждением договоров на оказание услуг по проведению групповых заездов стоимость услуг указывалась по ценам ниже утвержденных приказами учреждения».

Также указывается, что следователи ведут проверку фактов занижения цен на санаторные услуги, из-за чего недополученный доход мог составить более 30 млн руб.

При этом прокуратура добавляет, что в действиях заключавших договоры по заниженной стоимости неустановленных должностных лиц санатория могут быть усмотрены признаки составов преступлений, которые касаются злоупотребления и превышения должностных полномочий (ст. 285 и 286 УК), халатности (ст. 293 УК) и самоуправства (ст. 330 УК).

Помимо того, сообщается, что прокуратурой были направлены документы в отдел по Домодедово следственного управления СК РФ по Московской области для организации проверки. Вместе с тем в письме указывается, что прокуратура обеспечивает надзор за ходом этой проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня стало известно, что в Воронеже два сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД подозреваются во взяточничестве.