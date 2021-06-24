Бухарест, , 09:26 — REGNUM Грузию по мандату верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля посетят министры иностранных дел трёх европейских стран. Об этом 23 июня сообщил на своей странице в соцсети Twitter глава МИД Румынии Богдан Ауреско.

Он сообщил, что визиты в Тбилиси состоятся с 25 по 26 июня. Грузию, кроме Ауреско посетят министры иностранных дел Австрии и Литвы Александр Шаленберг и Габриэлюс Ландсбергис.

Главы МИД в Тбилиси проведут встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, после чего выступят перед представителями СМИ. Другие детали поездки не сообщаются.

Стоит отметить, что с аналогичным визитом Ауреско, Шаленберг и Ландсбергис также планируют посетить Армению и Азербайджан.