Лондон, , 09:18 — REGNUM Журналист британской телерадиокомпании Би-би-си Джонатан Бил опубликовал кадры с нарушившего 23 июня границу РФ эсминца ВМС Британии Defender. Видеозапись 24 июня размещена на сайте Би-би-си.

По мнению журналиста, британский корабль намерено вторгся в морское пространство РФ и российский сторожевой корабль сразу в жесткой форме потребовал от британцев изменить курс, а также предупредил их об открытии огня.

«‎Если вы пересечете границу, мы будем стрелять! Если вы не измените курс, мы будем стрелять. Как поняли меня? Прием», — предупредили руководство корабля Defender российские пограничники.

При этом команду британского эсминца предупреждения российский стороны не остановили, и они надели специальные асбестовые огнезащитные костюмы.

И только после того, как к выдворению корабля Defender из территориальных вод РФ подключилась российская авиация и иомбардировщики Су-24М начали пролетать в нескольких метрах над палубой британского эсминца, последний, поняв серьёзность намерений российских пограничников, изменил свой курс и вышел из территориальных вод России.

«Это противоречит заявлениям как канцелярии премьер-министра Великобритании, так и министерства обороны, которые отрицают любую конфронтацию», — пояснили в Би-би-си.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Крыма, постоянный представитель Республики при президенте РФ Георгий Мурадов выступил с предложением о включении Великобритании в список недружественных стран после инцидента с эсминцем британских ВМС у берегов полуострова.

Отметим, 23 июня эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент в Крыму. В ответ на это российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца, после чего британский корабль покинул территориальные воды России.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 годов на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.