24 июня 2021 | Время чтения 2 мин

«Белые господа» снова обвинили Китай в нарушении прав человека в Синьцзяне, Тибете и Гонконге. Это грубое вмешательство во внутренние дела очень раздражило китайцев, которые понимают, кто их настоящий и единственный союзник...

Цинь Шихуан, , 11:14 — REGNUM На 47-й сессии Совета ООН по правам человека 22 июня ряд стран, включая Канаду, обвинил Китай в «агрессивной политике» в отношении Синьцзяна, Гонконга и Тибета. Белоруссия выступила с речью в поддержку Китая от имени более чем 60 стран.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, шесть стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива направили письма в поддержку позиции Китая и более 20 стран готовы поддержать Китай индивидуально.

В ответ официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь сказал, что более 90 стран, упомянутых выше, призвали к справедливости в Совете по правам человека. Это также полностью отражает народную поддержку международного сообщества касательно позиции Китая. Западные страны используют вопросы прав человека, чтобы лицемерно вмешиваться во внутренние дела других стран.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo выразили свое отношение к происходящему под соответствующей публикацией в паблике «Глобальная информация».

«Одной России хватит. В мире есть только Китай, США и Россия», — заявил «Лодка огненного дракона».

Владимир Путин с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Kremlin.ru

«Есть две здравых мысли, которые некоторые люди всё еще не понимают: 1. Мир состоит далеко не только из «западных развитых стран». 2. Очевидно, что такие страны, как G7, не задают ориентиров в области морали и порядка. Они не были мерилом в прошлом, ни тем более сейчас», — отметил Бу Нянь.

«Есть также безумные американцы, отчаянно сколачивающие против нас банду. Пока мы составляем большинство, а Россия помогает, они ничего не могут с нами поделать. Более того, более 40 стран не являются монолитными. Экономическая мощь Китая является источником жизненной силы международной торговли многих стран», — считает Мастер Бацзе.

«Мир разделен новой холодной войной, но на этот раз это не биполярная борьба за гегемонию, а смена старых и новых сил или порядка», — заявил «Политика вечернего чая».

«Поскольку Гонконг, Синьцзян и Тайвань принадлежат Китаю, иностранные страны не могут решать вопросы прав человека в этих местах. Поэтому все претензии в ООН не имеют под собой ни малейшей причины», — заявил «Лунный шахтер».

«Найти общего врага — это средство этих западных стран для поддержания стабильности внутри самих стран», — уверен другой комментатор.

Антикитайская акция протеста уйгуров у Белого дома. Вашингтон

Китайцы таже отмечают, что очень многие страны боятся высказать свое, отличное от мнения гегемона мнение, чтобы не навлечь на себя бомбежки. Поэтому список поддерживающих Китай стран далеко не полон, а также среди тех, кто якобы выступает против Китая, есть и те, кто просто хочет угодить белому господину.

«Антикитайские силы — это в основном развитые страны, почему? Потому что они хотят продолжать эксплуатировать Китай и топтать Китай ногами, чтобы сохранить свои интересы», — считает Циньфэн-Цинмэн.