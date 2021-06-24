Женева, Швейцария, 24 июня, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации населения от COVID-19, добавив пункт, который касается детей и подростков. Обновленный вариант размещен на сайте ВОЗ.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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Отмечается, что у детей и подростков, как правило, заболевание COVID-19 протекает в более лёгкой форме по сравнению со взрослыми.

Поэтому, считают в ВОЗ, если они не входят в группу с высоким риском тяжелого течения заболевания, вакцинировать «их можно не так срочно, как пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников».

Кроме того, в документе говорится, что необходимы дополнительные данные по использованию различных вакцин против COVID-19 среди детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации среди младших возрастных групп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что высокий уровень антител к коронавирусу не является противопоказанием для вакцинации от COVID-19.

«В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса», — отметили в оперштабе.