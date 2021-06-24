Москва, , 09:20 — REGNUM Иностранная военная авиация вела активные действия в районе в центральной части Тихого океана, в котором проходили учения кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ. Об этом 24 июня сообщили журналистам в Минобороны России.

Фрегат «Маршал Шапошников»

«В ходе учения по противовоздушной обороне для маскировки кораблей от активно действующей в районе авиации иностранных государств применялись средства аэрозольной маскировки», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при обнаружении самолетов и вертолетов заблаговременно выставлялись аэрозольные завесы, а затем специалистами применялись штатные комплекты малых дымовых шашек.

При этом указывается, что такая маскировка не позволяла определить тип корабля и его точные координаты и это давало дополнительное время для того, чтобы организовать ПВО.

Кроме того, отмечается, что также в ходе учений корабельные ударные группы провели артиллерийские стрельбы по имитированным морским и воздушным целям.

Добавляется, что фрегат «Маршал Шапошников» и корветы вели огонь из новых 100-мм универсальных корабельных артиллерийских установок А-190, ГРКР «Варяг» поражал цели из 130-мм артиллерийской установки АК-130. Кроме того, все корабли группировки применяли шестиствольные 30-мм автоматические артиллерийские установки АК-630.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах стартовали масштабные военные учения с участием 10 тыс. военнослужащих.