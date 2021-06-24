Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Власти США планируют проинформировать молодое поколение о деятельности НАТО в вопросах «обеспечения безопасности и продвижения демократических ценностей» и выделяют на это грант. Описание гранта опубликовано американской миссией при Североатлантическом альянсе.

Авторы документа отмечают, что усложняющаяся ситуация в мире очень беспокоит «новые поколения». В этой связи очень важно, как молодёжь понимает работу действующих механизмов НАТО.

Представительство США при альянсе ждёт проекты по информирования молодёжи о важности этой организации «для обеспечения безопасности, мира и стабильности и продвижения демократических ценностей». В такие проекты могут войти короткие ролики, методические пособия, цифровой контент и прочее.

Всего предполагается выделить два гранта, максимальный размер одного из них — $100 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США объявил о выделении гранта на повышение компетенции специалистов в области права на Украине и в Южном Судане. В МИД России заявили, что готовы бесплатно проконсультировать Киев и указать наиболее важные направления работы.

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