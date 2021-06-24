Брюссель, , 08:38 — REGNUM НАТО выражает солидарность с Польшей в связи с недавними кибератаками, в результате которых были взломаны страницы в социальные сетях и электронная почта ряда польских политиков и депутатов. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунджеску во время брифинга.

Тема кибератак на данные польских официальных лиц стала одной из главных тем для обсуждения на встрече послов стран-членов Североатлантического альянса в Брюсселе, которая состоялась 23 июня.

«Польша — это далеко не первая, а уже очередная страна НАТО, которая в последнее время проинформировала Совет НАТО об атаках на свои системы безопасности, связи с общественностью и союзнические отношения», — заявила по итогам мероприятия Лунджеску.

Официальный представитель НАТО также добавила, что польские спецслужбы подозревают в кибератаках группу, спонсируемую Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Польше сразу несколько депутатов Сейма и политиков заявили о взломе своих электронных ящиков и страниц в социальных сетях. В пятницу, 18 июня, Польша передала НАТО, Еврокомиссии, государствам-членам ЕС и Совету Евросоюза документ о подробностях кибератак, совершенных злоумышленниками в последние дни на территории страны. Информация также была передана послам США, Канады и Великобритании.