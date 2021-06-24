Москва, , 08:41 — REGNUM Российский сенатор, член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал 24 июня реакцию властей Украины на инцидент с нарушившим границу России эсминцем ВМС Британии.

«Украина суетится, дергается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем», — написал он в своем Телеграм-канале.

При этом российский политик задалсся риторическим вопросом, что изменилось после этого случая для того, чтобы Украине сразу дали план действий в отношении членства (ПДЧ) страны в НАТО.

«Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее в своих рядах», — добавил Пушков.

Отметим, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инцидент с нарушением эсминцем ВМС Британии границы России якобы свидетельствует о российской «агрессии», а председатель общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк посчитал, что произошедшее — это повод требовать от НАТО ПДЧ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета министров Крыма, постоянный представитель Республики при президенте РФ Георгий Мурадов выступил с предложением о включении Великобритании в список недружественных стран после инцидента с эсминцем британских ВМС у берегов полуострова.

Отметим, 23 июня эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент в Крыму. В ответ на это российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца, после чего британский корабль покинул территориальные воды России.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 годов на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.