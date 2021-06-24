Москва, , 08:40 — REGNUM Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) проводили учения в центральной части Тихого океана при активном присутствии иностранной боевой авиации, об этом сообщили 24 июня журналистам в Министерстве обороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что корабли во время учения по противовоздушной обороне применяли средства аэрозольной маскировки, чтобы скрывать себя «от активно действующей в районе авиации иностранных государств».

Из-за такой маскировки иностранные военные не могли определить тип корабля и его точные координаты. Это обеспечило дополнительное время для организации работы противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, манёвры с участием кораблей, субмарин, судов обеспечения ТОФ и авиации проходили с 7 по 24 июня в центральной части Тихого океана к юго-востоку от Курильских островов.

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