Тбилиси, , 08:32 — REGNUM В Грузии самой популярной политической силой является правящая партия «Грузинская мечта». Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos, передаёт телеканал «Мтавари архи».

Сообщается, что участники исследования отвечали вопрос «за какую партию вы бы проголосовали, если бы завтра были выборы местного самоуправления?». «Мечту» поддержали 32% опрошенных.

Следующей по популярности в стране, согласно опросу, является партия «Единое национальное движение», за которую высказались 23% респондентов. За партию «За Грузию», которую в мае основал экс-премьер-министр Грузии Георгий Гахария, высказались 8% опрошенных.

Партия «Гирчи — больше свободы» во главе с Зурабом Джапаридзе, отколовшаяся в декабре 2020 года от «Гирчи», по данным исследования, получила поддержку от 5% опрошенных. «Альянс патриотов», а также парламентские партии «Европейская Грузия» и Лейбористская партия поддержали по 3% респондентов.

О поддержке парламентских партий «Стратегия Строителя», «Лело» и «Граждане» высказались по 2% опрошенных. Остальные партии в ходе опроса получили по 1% или меньше. 11% респондентов на вопрос не ответили.

Опрос проводился с 7 по 17 июня методом личного интервью. В нём участвовали 1 тыс. человек, отобранных случайно. Погрешность оценивается на уровне 3%.

Напомним, в Грузии в октябре должны пройти выборы в органы местного самоуправления. Ранее руководители «Грузинской мечты» в ходе переговоров с представителями оппозиции по выходу из политкризиса, разразившегося в Грузии, пообещали объявить досрочные парламентские выборы, если партия получит на местных выборах менее 43%.

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