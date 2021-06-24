Мадрид, , 08:43 — REGNUM Основатель компании-разработчика антивирусного ПО McAfee Джон Макафи, который был найден мёртвым в испанской тюрьме, оставил в Twitter сообщение на случай своей смерти.

Так, в сообщении, которые было опубликовано 15 октября прошлого года, Макафи отметил, что не собирается совершать суицид. Он всем доволен и у него есть друзья, писал Макафи.

Он также написал, что если его постигнет судьба американского финансиста Джеффри Эпштейна, скончавшегося в американской тюрьме, это будет «не его вина».

Напомним, 23 июня газета Diario написала, что программист и бизнесмен Джон Макафи был обнаружен мёртвым в одной из тюрем Испании.

В заключении он оказался в прошлом году по запросу Вашингтона. Власти США обвинили его в мошенничестве с криптовалютами. Недавно было объявлено, что испанский суд одобрил его экстрадицию в США.

Как сообщало ИА REGNUM, Эпштейна арестовали летом 2019 года по подозрению в торговле несовершеннолетними, вскоре он покончил с собой в тюремной камере.

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