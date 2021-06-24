Нур-Султан, , 08:17 — REGNUM Обеспечение региональной стабильности в связи с ухудшением ситуации в Афганистане обсудили президенты Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон.

Собеседники подтвердили готовность координировать военно-политические действия по обеспечению безопасности как в двустороннем формате, так и в многостороннем.

Президенты также рассмотрели развитие двусторонних отношений. Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых по итогам визита Токаева в Душанбе 19−20 мая 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что новый очаг напряженности на границе с Таджикистаном беспокоит Кремль.

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