Нур-Султан, 24 июня 2021, 08:17 — REGNUM Обеспечение региональной стабильности в связи с ухудшением ситуации в Афганистане обсудили президенты Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон.
Собеседники подтвердили готовность координировать военно-политические действия по обеспечению безопасности как в двустороннем формате, так и в многостороннем.
Президенты также рассмотрели развитие двусторонних отношений. Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых по итогам визита Токаева в Душанбе 19−20 мая 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что новый очаг напряженности на границе с Таджикистаном беспокоит Кремль.
Читайте также: Кремль обеспокоен напряжённостью на афганско-таджикской границе