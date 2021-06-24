Сингапур, , 08:12 — REGNUM Сингапур инициировал обсуждение с рядом стран перспектив взаимного признания сертификатов здоровья для скорейшего восстановления туристических и деловых поездок. Об этом глава МИД республики Вивиан Балакришнан заявил 24 июня в ходе выступления на Азиатско-Тихоокеанской видеоконференции по проекту «Один пояс — один путь».

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в мире: новые штаммы, вакцины и меры — все новости»

«Сингапур приступил к переговорам со многими нашими партнёрами, в том числе с КНР, по вопросам взаимного признания сертификатов здоровья для облегчения режима безопасных поездок», — говорится в распространённом пресс-службой МИД тексте выступления министра. По словам Балакришнана, такая меря является необходимой «для устойчивого глобального восстановления» после пандемии коронавируса.

Представитель Сингапура также призвал к справедливому распространению вакцин против COVID-19 и содействие «экономической интеграции и взаимодействию».

Вивиан Балакришнан «Наличие стабильных и устойчивых цепочек поставок является ключевым моментом в обеспечении непрерывного потока товаров первой необходимости, а также медикаментов»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Малайзия и Сингапур подтвердили свою приверженность признанию сертификатов о вакцинации с целью облегчения будущих трансграничных поездок.

Читайте ранее в этом сюжете: Малайзия и Сингапур договорились о признании сертификатов о вакцинации