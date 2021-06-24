Лондон, 24 июня 2021, 08:43 — REGNUM Власти Великобритании делают всё необходимое, чтобы гарантировать, что не стремятся к эскалации конфликта с Россией, заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
Таким образом он прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender, который произошел у берегов Крыма.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 июня, эсминец ВМС Великобритании Defender пересёк границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент в Крыму.
В ответ сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ РФ и бомбардировщик Су-24М открыли предупредительный огонь по нарушителю, военного столкновения удалось избежать.
В Британии заявили, что эсминец якобы мирно следовал через территориальные воды Украины. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал случившееся «агрессией» России и призвал к качественно новому уровню взаимодействия Киева и НАТО.
Читайте также: Пушков высмеял реакцию Украины на инцидент с эсминцем у берегов Крыма