Лондон, 24 июня, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Власти Великобритании делают всё необходимое, чтобы гарантировать, что не стремятся к эскалации конфликта с Россией, заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Royalnavy.mod.uk Корабли ВМС Великобритании

Таким образом он прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender, который произошел у берегов Крыма.

«Мы делаем все необходимое, чтобы гарантировать, что мы не стремимся к эскалации, не провоцируем, — сказал он. — Но мы не уклонимся от соблюдения международного права и наших прав на море».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 июня, эсминец ВМС Великобритании Defender пересёк границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент в Крыму.

В ответ сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ РФ и бомбардировщик Су-24М открыли предупредительный огонь по нарушителю, военного столкновения удалось избежать.

В Британии заявили, что эсминец якобы мирно следовал через территориальные воды Украины. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал случившееся «агрессией» России и призвал к качественно новому уровню взаимодействия Киева и НАТО.

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