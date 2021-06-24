Симферополь, , 08:20 — REGNUM После инцидента с эсминцем британских ВМС у берегов Крыма заместитель председателя крымского Совета министров, постоянный представитель Республики при президенте РФ Георгий Мурадов выступил 24 июня с предложением о включении Великобритании в список недружественных стран.

«Великобритания уже давно заслужила быть включенной в список недружественных государств, как и все участники покушения на нашу территориальную целостность», — приводит его слова РИА Новости.

Также Мурадов добавил, что и инцидент с эсминцем британских ВМС у берегов Крыма является подтверждением этого.

Кроме того, вице-премьер крымского правительства указал, что, по его мнению, у Великобритании будет особая роль в создаваемой Украиной антироссийской коалиции стран, которая формируется на так называемом международном саммите «Крымская платформа».

«Пунктом номер один этой готовящейся большой провокации является свобода натовского судоходства в Черном море», — уточнил он.

При этом в настоящее время в список недружественных России стран входят Чехия и США.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент в Крыму. В ответ на это российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца, после чего британский корабль покинул территориальные воды России.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 годов на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.