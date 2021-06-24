Прага, , 08:03 — REGNUM Весь свой оставшийся в Афганистане воинский контингент Чехия выведет до конца июня. Об этом сообщил глава чешского генштаба Алеш Опата, 23 июня передает Чешское радио.

Речь идет о 12 военнослужащих республики, которые находятся на афганской территории в составе сил международной коалиции. Опата напомнил, что большая часть чешских военных покинула Афганистан ранее.

После 11 сентября, когда с территории страны выведут всех военнослужащих НАТО, следить за безопасностью рядом с посольством Чехии в Кабуле будет только спецподразделение военной охраны.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня газета La Stampa написала о том, что в ближайшие недели Афганистан покинут последние представители воинского контингента Италии.

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