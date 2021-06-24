Нью-Йорк, США, , 07:31 — REGNUM Программа оказания гуманитарной помощи в Сирии через пограничные переходы должна быть продлена еще на один год, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш 23 июня в видеообращении к участникам заседания Совбеза организации.

Он призвал всех членов совета выработать общее решение по этом вопросу. Гутерреш напомнил, что механизм трансграничной помощи является жизненно важным каналом поддержки сирийских граждан.

Глава организации также отметил, что за последние 12 месяцев в Сирию прибыло около 1 тыс. грузовиков с помощью. Кроме того, он предупредил, что в случае, если СБ ООН не одобрит продление программы, то республика «столкнется с разрушительными последствиями».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что нет необходимости сохранять механизм трансграничной помощи в Сирии. По его словам, для доставки грузов в республику эффективнее использовать подконтрольные сирийскому правительству территории страны.

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