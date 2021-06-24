Симферополь, , 07:21 — REGNUM Внести Великобританию в список недружественных стран из-за провокации с участием эсминца Defender призвал 24 июня вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

«Великобритания уже давно заслужила быть включенной в список недружественных государств, как и все участники покушения на нашу территориальную целостность. Инцидент с эсминцем тому подтверждение», — цитирует РИА Новости собеседника.

По его словам, Великобритания примет на себя особую роль в антироссийской агрессивной коалиции стран, формируемой Украиной в рамках подготовки к саммиту так называемой «крымской платформы».

«Пунктом номер один этой готовящейся большой провокации является свобода натовского судоходства в Черном море», — объяснил Мурадов.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересёк границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). В ответ сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ РФ и бомбардировщик Су-24М открыли предупредительный огонь по нарушителю, военного столкновения удалось избежать.

В Минобороны России оценили инцидент с британским эсминцем как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призвали расследовать действия экипажа этого корабля.

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