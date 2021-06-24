Канберра, , 07:13 — REGNUM Австралия к концу 2021 года завершит использование на своей территории вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом руководитель правительственной оперативной группы по борьбе с COVID-19 генерал-лейтенант Джон Фрюэн 24 июня сообщил на онлайн-брифинге для журналистов.

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По словам главы оперштаба, вакцина от компании AstraZeneca, производство которой также налажено в Австралии, будет постепенно выводится из национальной программы вакцинации в связи с тем, что побочные эффекты при её использовании привели к необходимости запретить прививать ею граждан моложе 60 лет.

Джон Фрюэн «Все, кто ещё может быть привит вакциной AstraZeneca, получат её до четвёртого квартала, а в национальную программу будет включён больший объём препаратов компаний Pfizer и Moderna»

Генерал подчеркнул, что с октября 2021 года власти планируют еженедельно вакцинировать до 2,3 млн человек препаратом американской компании Pfizer. По его словам, во второй половине сентября в страну также начнёт поступать вакцина американской компании Moderna, которым каждую неделю планируется прививать порядка 100 тыс. граждан.

В Австралии на сегодняшний день одну прививку от COVID-19 получили более 6,86 млн жителей (при населении страны 25,6 млн). Полную вакцинацию прошли около 720 тыс. австралийцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Австралии зафиксировали новый случай смерти после проведения вакцинации от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca.

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