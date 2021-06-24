Берлин, , 07:05 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала, чтобы страны Евросоюза ввели обязательный карантин для путешествующих британцев. Об этом она заявила, выступая 23 июня в бундестаге, пишет газета The Guardian.

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В преддверии встречи на высшем уровне с другими лидерами ЕС Меркель заявила, что ей необходим больший контроль над ситуацией, поскольку в странах объединения быстро распространяется коронавирус с индийским штаммом.

«В нашей стране (в Германии — ред.), если вы приехали из Великобритании, вы должны попасть на карантин, что введено не во всех европейских странах, и это то, что нужно изменить», — сказала она.

Газета отметила, что в последние дни Меркель критиковала Португалию, где въезд британских туристов разрешен без карантина. Кроме того, въезжать в страну без изоляции дважды вакцинированным путешественникам из Великобритании разрешают власти Франции.

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