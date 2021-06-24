Алжир, , 06:45 — REGNUM Конституционный суд Алжира 23 июня огласил окончательные результаты голосования на досрочных выборах в Национальное народное собрание (ННС, нижняя палата парламента).

98 мандатов в новом составе ННС получила правящая партия «Фронт национального освобождения», 84 места получили независимые кандидаты, ещё 65 — умеренные исламисты из «Движения общества за мир».

В новый парламент Алжира также прошли «Национальное демократическое объединение» (58 мандатов), партия «Аль-Мустакбаль» (48) и движение «Аль-Бина» (39). Другие партии получили в ННС от одного до трех мест. Всего в нижней парламенте 407 мест.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Алжире прошли 12 июня. На избирательные участки пришли более 5,6 млн из 24,4 млн граждан, имеющих право голоса. Таким образом, явка составила 23%.

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