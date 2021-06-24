Тегеран, , 07:34 — REGNUM 23 июня официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что захват властями США доменов сайтов IRIB является примером систематических усилий Вашингтона по нарушению свободы выражения мысли, предпринятых с целью «заставить независимые голоса в медиапространстве замолчать». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Комментарии Хатибзаде появились через несколько часов после того, как Соединенные Штаты захватили домены, принадлежащие иранским сайтам, аффилированным с государственной телерадиокомпанией Исламской Республики Иран (IRIB).

«Продолжение Вашингтоном такой политики двойных стандартов постыдно», — заявил иранский дипломат. «Нынешняя администрация США в точности пошла по пути предыдущего правительства, и эта политика приведет только к двойному поражению Вашингтона», — отметил он.

Отвергая этот незаконный издевательский акт, Хатибзаде заявил, что Иран будет решать данный вопрос по международным каналам.