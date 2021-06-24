Тегеран, , 07:37 — REGNUM 23 июня главы геологических ведомств Ирана и Дании на виртуальной встрече подчеркнули необходимость двустороннего сотрудничества в области геологических и наук. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

На встрече также присутствовал посол Ирана в Финляндии Форузанде Вадиати.

Алиреза Шахиди, глава иранского агентства и заместитель министра промышленности, шахт и торговли, заявил, что Иран борется с различными проблемами, такими как обеспечение водными ресурсами, необходимыми для удовлетворения физиологических потребностей человека, а также для ведения сельского хозяйства.

Он также назвал засуху, внезапные наводнения, оползни и бури другими проблемами, с которыми сталкивается страна. Шахиди выразил надежду, что Иран сможет решить эти проблемы посредством научного сотрудничества как на региональном, так и на международном уровнях.

Посол Ирана, со своей стороны, выразил удовлетворение своим присутствием на данной встрече. Вадиати отметил, что Иран стремится развивать двустороннее сотрудничество с Финляндией во всех областях.