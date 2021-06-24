Вашингтон, , 06:39 — REGNUM Постепенная отмена ограничительных мер в США может спровоцировать в стране рост уровня преступности, заявил американский президент Джо Байден 23 июня в ходе пресс-конференции.

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Глава Белого дома напомнил, что обычно в летние месяцы в Соединенных Штатах ухудшается криминогенная обстановка. Он считает, что по мере выхода из пандемии ситуация с возросшим уровнем преступности в США может выражена более ярко, чем обычно.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня Джо Байден обвинил во вспышке насилия в США «своевольных» торговцев оружия. При этом он поддержал местные власти, которые, стремясь угодить протестующим и оказывая давление на полицию, выдавали участникам акций оружие.

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