Тегеран, , 07:42 — REGNUM 23 июня Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генерального секретаря Организации Объединенных Наций, заявил, что Антониу Гутерриш заинтересован в сотрудничестве с иранскими властями. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами, Дюжаррик отметил, что представители избирательных органов в Иране проинформировали ООН о том, что Эбрахим Раиси победил на президентских выборах, заявив, что генеральный секретарь хочет продолжать сотрудничество с иранскими властями на основе взаимного уважения и в соответствии с интересами как иранской нации, так и других региональных государств.

Отвечая на вопрос о том, направил ли генеральный секретарь поздравительное послание избранному президенту Ирана, Дюжаррик сообщил, что он не сомневается в том, что в этом отношении будет принята обычная процедура.

«Этот процесс произойдет примерно во время церемонии инаугурации избранного президента примерно через шесть недель», — заявил представитель ООН.

После победы Эбрахима Раиси на 13-х президентских выборах в Иране ряд официальных лиц и деятелей со всего мира направили свои поздравительные послания.

Глава судебной власти Эбрахим Раиси был объявлен победителем президентских выборов 18 июня в Иране, набрав 17 926 345 голосов. По словам министра внутренних дел, остальные кандидаты, а именно Мохсен Резаей Миркаед, Абдольназер Хеммати и Амир-Хоссейн Газизаде, набрали 3 412 712, 2 427 201 и 999 718 голосов соответственно.