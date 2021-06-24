Токио, , 06:20 — REGNUM Полиция Японии создать департамент по борьбе с киберпреступлениями, в состав которого войдут 200 сотрудников, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что в департамент будут объединены отделы, уже работающие в сфере кибербезопасности. Само подразделение начнет функционировать с апреля 2022 года, когда будут приняты соответствующие изменения в японское законодательство.

Предполагается, что департамент получит самую современную технику, включая системы искусственного интеллекта. В первую очередь новое подразделение полиции будет заниматься охраной государственных органов и важнейших инфраструктурных объектов. Также у сотрудников будут полномочия на возбуждение уголовных дел и аресты подозреваемых.