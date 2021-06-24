Женева, Швейцария, , 06:13 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые признала необходимой вакцинацию детей от коронавирусной инфекции. В обновлённых рекомендациях организации говорится, что вакцины подходят «для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше».

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«Дети и подростки, как правило, переносят заболевание в более лёгкой форме по сравнению со взрослыми, поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников», — говорится в документе.

Подходящим для детей препаратом в ВОЗ назвали вакцину Pfizer / BionTech.

Вместе с тем в ВОЗ признают, что сегодня всё ещё «необходимы дополнительные данные использования различных вакцин против COVID-19 у детей, чтобы уточнить рекомендации» в будущем.

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