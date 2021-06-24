Токио, , 06:19 — REGNUM Япония заявила протест России в связи с проведением на южной части Курильских островов масштабных военных учений. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като 24 июня сообщил на пресс-конференции в Токио.

Кацунобу Като «Мы следим за действиями российских военных на северных территориях. 23 июня мы выразили протест по дипломатическим каналам в связи с тем, что усиление военного присутствия России на этих островах, включая проведение подобных учений, противоречит нашей позиции»

Напомним, Япония в течение десятилетий заявляет претензии на ряд российских территорий на южных Курилах — острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу прилегающих мелких необитаемых островов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах 23 июня стартовали масштабные учения Восточного военного округа (ВВО) Вооружённых сил и Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России с участием 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц военной техники, 12 боевых кораблей и судов ТОФ.

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