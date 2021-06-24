Тегеран, , 07:50 — REGNUM 23 июня иранский представитель в Организации Объединенных Наций заявил, что захват Вашингтоном иранских веб-сайтов является незаконным, и подчеркнул, что данный вопрос будет решаться по различным официальным каналам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Отвергая такую меру запугивания, иранский представитель сообщил IRNA, что этот шаг является примером ограничения свободы выражения мысли.

Министерство юстиции США заблокировало 33 иранских веб-сайта, используемых Иранским исламским союзом радио и телевидения (IRTVU), и три веб-сайта «Катаиб Хезболлы», утверждая, что они нарушили санкции США.

PressTV, новостная сеть Аль-Алам и Almasirah входят в число заблокированных веб-сайтов. Два агентства уже вернулись в сеть Интернет с использованием иранского домена: alalam. ir и presstv.ir.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил журналистам, что ему нечего сказать по этому вопросу, однако министерство юстиции может представить некоторую информацию по этому поводу.